Кучеров претендует на приз лучшему игроку регулярного чемпионата НХЛ

Российский форвард «Тампа-Бей Лайтнинг» Никита Кучеров вошел в число претендентов на Hart Trophy — приз, вручаемый самому ценному игроку регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

Также на награду номинированы канадский нападающий «Эдмонтон Ойлерс» Коннор Макдэвид и его соотечественник, форвард «Колорадо Эвеланш» Нейтан Маккиннон. Лауреат определяется голосованием представительств Ассоциации журналистов НХЛ в каждом из городов, где есть клубы лиги.

В завершившемся регулярном чемпионате Никита Кучеров занял второе место в списке бомбардиров, набрав 130 (44 гола + 86 передач) очков. Возглавивший классификацию Коннор Макдэвид записал в свой актив 138 (48 + 90) баллов. Нейтан Маккиннон стал лучшим снайпером «гладкой» части сезона. На его счету 127 (53 + 74) очков. Все три хоккеиста уже признавались лучшими игроками регулярного чемпионата: Кучеров — в 2019 году, Макдэвид — в 2017, 2021 и 2023 годах, Маккиннон — в 2024 году.

Hart Trophy вручается с 1924 года. Из россиян его обладателями становились Сергей Федоров (1994), Александр Овечкин (2008, 2009 и 2013), а также Евгений Малкин (2012). В прошлом году приз получил американский вратарь «Виннипег Джетс» Коннор Хеллибайк.

Таисия Орлова