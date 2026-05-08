Пашинян назвал фатальной ошибкой движение за присоединение Карабаха к Армении

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе предвыборной поездки в Сюникскую область заявил, что решение о начале движения за присоединение Нагорного Карабаха к Армении в 1988 году было ошибкой. По его словам, факторы, связанные с этим движением, использовались для торможения развития армянского государства.

«Нужно констатировать, что карабахское движение было для нас фатальной ошибкой»,— сказал господин Пашинян (цитата по «Sputnik Армения»). Премьер также отверг обвинения в потере территорий. Он подчеркнул, что Армения никогда не теряла эти земли, поскольку они никогда ей не принадлежали. Речь идет о Нагорном Карабахе и прилегающих районах, которые в результате боевых действий перешли под контроль Азербайджана.

Нагорный Карабах в одностороннем порядке объявил о выходе из состава Азербайджанской ССР в 1988 году. После распада СССР и вооруженного конфликта 1992–1994 годов регион много лет существовал как непризнанная республика. В 2023 году Азербайджан восстановил полный контроль над территорией, после чего непризнанная НКР прекратила существование.