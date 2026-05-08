На «Госуслугах» запустили раздел для поиска архивных документов об участниках ВОВ

Минобороны и Минцифры запустили на Едином портале госуслуг новый раздел, посвященный поиску архивных документов об участниках Великой Отечественной войны. Также там можно узнать о порядке увековечения памяти защитников Отечества. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

Помимо поиска архивной информации о ветеранах, на портале собраны сведения о размещении мемориалов, возможности корректировки данных на них, благоустройстве памятных мест. Также раздел содержит информацию о мерах социальной поддержки семей в случае утраты ветерана военной службы.

С помощью платформы обратной связи на «Госуслугах» реализован электронный сервис, позволяющий направить обращение в органы власти по вопросам увековечения памяти героев и содержания мемориалов. Такие обращения будут рассматриваться в приоритетном порядке.

Получить очную консультацию в пилотном режиме можно в МФЦ Ростовской, Сахалинской и Тульской областей. При необходимости сотрудник МФЦ поможет оформить обращение в органы власти. Минобороны совместно с Минцифры и Минэкономразвития продолжает работу над новыми сервисами для граждан, оптимизируя повседневные процессы.