Орловское УФАС нашло нарушения в рекламе Т-банка

Управление Федеральной антимонопольной службы по Орловской области (УФАС) возбудило в отношении Т-банка дело, признав рекламу организации ненадлежащей. Юрлицу грозит штраф за нарушение законодательства о рекламе (ст. 14.3 КоАП РФ). Об этом сообщили в ведомстве.

Орловчанин обратился в УФАС и заявил, что реклама Т-банка, звучавшая в эфире радиостанции Love Radio, содержала привлекательные для потребителей сведения о запуске сервиса возврата денег за покупки. «Мы поможем вернуть деньги, а с продавцом разберемся сами»,— говорилось в рекламе. Однако в конце ролика ускоренным темпом проговаривалось, что возврат средств не гарантирован.

В ведомстве подчеркнули, что «отсутствие этой информации искажает смысл рекламы, так как у потребителя создается ложное впечатление о гарантированной защите его прав».

Мария Свиридова