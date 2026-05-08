Тестовый участок пляжей в Анапе исключен из опасной зоны

В Анапе тестовый участок пляжей протяженностью 1 км, где впервые провели работы по восстановлению территории, исключен из опасной зоны.

Соответствующее постановление подписала мэр города Светлана Маслова. Речь идет о пляжах, которые используют детский курорт «Вита», оздоровительный комплекс «Жемчужина России» и курорт «Мираклеон» в селе Витязево.

Как уточнил оперштаб Краснодарского края, решение принято на основании санитарно-эпидемиологического заключения Роспотребнадзора. «Специалисты проверили безопасность пляжной территории и морской воды — подтвердили их чистоту и соответствие санитарным правилам и нормам»,— написано в сообщении оперштаба.

Территория пляжей была определена как опасная зона после разлива мазута в Керченском проливе. Он произошел в декабре 2024 года после столкновения танкеров «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239».