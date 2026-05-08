Свердловское МЧС предупредило о сильном ветре и дожде в День Победы

По данным синоптиков, 9 мая местами в Свердловской области ожидаются сильный дождь с мокрым снегом, гололед и порывы ветра до 23 м/с. Об этом предупредили в ГУ МЧС России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Спасатели рекомендуют гражданам по возможности оставаться дома, избегать поездок и работ на улице, особенно на высоте. Автомобилистам советуют соблюдать дистанцию и скоростной режим, а при возможности отложить дальние поездки. Пешеходам — быть особенно внимательными из-за риска падения деревьев, рекламных конструкций и элементов зданий.

Ранее сообщалось, что в ночь на субботу, в День Победы, на севере Свердловской области может выпасть снег.

Полина Бабинцева