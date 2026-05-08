На севере Свердловской области возможен снег 9 мая

В ночь на субботу, в День Победы, на севере Свердловской области может выпасть снег, передает Telegram-канал «Погода в Екатеринбурге». Жара вернется в регион только во второй половине следующей недели.

В пятницу Средний Урал окажется в умеренно-теплой воздушной массе, однако на севере региона будет холоднее из-за фронта, который отделяет эту часть области от тепла. Днем 8 мая температура в центральной и южной частях достигнет +20°..+25°, тогда как на севере она составит не выше +10°..+15°.

С приближением западного циклона атмосферный фронт усилится, и вечером на севере области начнется дождь. К ночи на 9 мая осадки перейдут в снег. Южная половина области останется в теплом секторе циклона до утра. Только после этого времени через южные районы пройдет холодный фронт, который принесет арктический воздух на всю территорию региона.

В Екатеринбурге 8 мая днем будет +23°..+25°, переменная облачность, без существенных осадков, ветер северный с переходом на восточный, юго-восточный, 3-8 м/с. В субботу ночью +12°, днем +16°, дождь, в воскресенье — ночью +1°, днем +8°, облачно. В праздничный выходной, в понедельник, ночью 0°, днем +15°. Высокие температуры вернутся в город через несколько дней: жара до +28° возможна в Екатеринбурге в пятницу.

Ирина Пичурина