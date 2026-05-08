Минюст объявил филолога Михаила Эпштейна иностранным агентом
Министерство юстиции России внесло в реестр иностранных агентов активиста Андрея Агапова, биолога Игоря Ефимова, активиста Евгения Малюгина, политика Антона Михальчука, филолога Михаила Эпштейна, издание Cyprus Daily News.
Михаил Эпштейн (признан иноагентом)
Фото: Фото из личного архива
Как следует из пресс-релиза Минюста, все внесенные сегодня в реестр граждане проживают за пределами России. Среди оснований для включения: участие в создании или создание материалов иноагентов, сотрудничество с нежелательными организациями.
Вместе с тем по распоряжению Минюста из реестра исключили организацию «Честные выборы», пензенский фонд «Гражданский союз», издание «Первое антикоррупционное СМИ». Как пояснили в ведомстве, эти организации исключили из перечня, поскольку они были ликвидированы.