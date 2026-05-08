«Будущий водитель должен готовиться к экзаменам честно»

Правительство РФ скорректировало порядок проведения экзаменов на получение водительского удостоверения. Соответствующий документ размещен на официальном портале правовой информации. Ряд нововведений вступит в силу в марте 2027 года. Согласно поправкам, практический экзамен после успешной сдачи теории будет назначаться не позднее 60 дней. Ранее этот срок составлял шесть месяцев. В случае если кандидат не сдаст практику в течение полугода, ему придется повторно проходить теоретический экзамен. Кроме того, вводятся новые основания для досрочного прекращения экзамена и аннулирования его результатов. Краснодарский автоюрист Григорий Колпаков отметил, что новые правила содержат как позитивные, так и потенциально проблемные аспекты.

«Наиболее уязвимым местом реформы является сокращение образовательного цикла. Если ранее процесс растягивался на несколько месяцев, позволяя поэтапно усваивать теорию и практику, то по новой норме нужно уложиться в два месяца. Это вызывает серьезные вопросы, так как неизбежно приведет к тому, что число желающих сдать экзамен резко возрастет в короткий промежуток времени. Как следствие, мы получим растянутые очереди, ажиотаж в подразделениях ГИБДД и бесконечные пересдачи, которые парализуют работу экзаменационных подразделений.

В зоне риска в первую очередь окажутся психологически неготовые кандидаты. Ускоренная программа создаст для начинающих водителей избыточный уровень стресса, не исключаю в связи с этим и рост коррупционной составляющей. Люди начнут искать лазейки, чтобы обойти честную сдачу.

Что касается инициативы по аннулированию результатов экзамена при обнаружении скрытых технических средств (микронаушников, камер, гарнитур), то этот подход я считаю абсолютно верным. Сейчас многие молодые люди не чувствуют никакой ответственности за использование таких "помощников". Это превратилось в негласную норму, за которую никто серьезно не наказывает. Такая практика должна быть не просто наказуема — она должна пресекаться жестко и неотвратимо. Будущий водитель должен готовиться к экзаменам честно, самостоятельно разбираясь в ПДД и упражнениях, а не полагаться на подсказки извне.

Я считаю абсолютно справедливой мерой аннулирование не только результатов конкретной попытки, но и всего обучения для тех, кто попался на использовании "техники". Таких кандидатов необходимо заставлять повторно проходить полный курс теоретической и практической подготовки в автошколе. И только потом возвращать им право на пересдачу. Это дисциплинирует и отрезвляет. Иного пути повысить культуру сдачи экзаменов я не вижу.

При этом в новых правилах предусмотрены стандартные механизмы для переноса сроков экзамена. Это касается случаев, когда возникают форс-мажорные обстоятельства, например, болезнь, из-за которой человек не может сдать экзамен по объективным причинам. Решение о переносе принимает инспектор ГИБДД, оценивая обоснованность причины».