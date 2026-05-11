«Авиапрад» сложил крылья

В 2026 году редакции «Коммерсантъ-Урал» исполняется 25 лет — в августе 2001 года корпункт федеральной деловой газеты стал полноценным региональным изданием. В юбилейной рубрике «Заметки из прошлого» рассказываем о том, какие темы были актуальны в разные периоды истории «Ъ-Урал». В 2000-х за «небо» и уральских пассажиров боролись две авиакомпании — «Уральские авиалинии» и «Авиапрад», которую называли близкой к руководству аэропорта Кольцово. Разбираться в конфликте приходилось губернатору Эдуарду Росселю и владельцу группы «Ренова» Виктору Вексельбергу. История создания и противостояния «Авиапрада» — в материале «Ъ-Урал».

Фото: Сергей Быховец, Коммерсантъ Самолет авиакомпании «Авиапрад» в Кольцово

ЗАО «Авиапрад» было создано в 1995 году как грузоперевозчик, подконтрольный Уральскому заводу гражданской авиации (УЗГА). Весной 2006 года авиакомпанию приобрели структуры, близкие группе компаний «Ренова», для развития региональных авиаперевозок. Так, «Авиапрад» стал пассажирским авиаперевозчиком и одним из главных конкурентов «Уральским авиалиниям».

Изначально компания базировалась в челябинском Баландино. Затем, как и «Уральские авиалинии», стала базироваться в екатеринбургском Кольцово.

Противостояние между компаниями началось практически сразу и не обошлось без третьих лиц.

В 2006 году руководство екатеринбургского аэропорта Кольцово, совладельцем которого являются структуры «Реновы», публично высказало недовольство базовым перевозчиком — «Уральскими авиалиниями». «Если мы хотим стать хабом (крупным транзитным аэропортом.— "Ъ"), нам необходимо семь–десять региональных рейсов в день. Поскольку "Уральские авиалинии" не хотят занимать эту нишу, мы рассматриваем другие варианты»,— заявлял тогда гендиректор аэропорта Михаил Максимов.

Борьба за направления

«Уральские авиалинии», которые хоть и отнеслись к появлению конкурентов скептически, все же были вынуждены активизировать деятельность. Так, летом 2006 года представители компании заявили, что намерены приобрести новые самолеты и вдвое увеличить количество рейсов из Кольцово (на тот момент авиакомпания выполняла от трех до пяти региональных рейсов в день).

«Авиапрад» летал на Як-42, а осенью 2006 года заключил соглашение о совместной эксплуатации воздушных судов с московской компанией «ВИМ-авиа». Тогда «Авиапрад» заявил о намерении эксплуатировать Boeing-757 и увеличить количество рейсов в Москву из Кольцово. Аналитики предполагали, что и целью «ВИМ-авиа» (в 2018 году признана банкротом) было потеснить уральскую авиакомпанию и увеличить количество рейсов из Екатеринбурга.

«Авиапрад» начал действовать решительно. Уже осенью представители компании объявили о намерении открыть ежедневные рейсы Оренбург — Екатеринбург и Самара —Екатеринбург. Самарское направление считалось перспективным, но по нему уже выполняли рейсы «Уральские авиалинии».

Завоевывать пассажиров представители «Авиапрада» собирались самым простым и эффективным способом — низкой стоимостью билетов. Они заявляли, что «она будет ориентирована на тарифы наземного транспорта».

Фото: Константин Мельницкий, Коммерсантъ Офис авиакомпании «Авиапрад» в Кольцово

Обстановка накалилась до предела, когда аэропорт Кольцово попытался передать «Авиапраду» удобные утренние слоты (время вылета и прилета) рейса в Москву, которые исторически были у «Уральских авиалиний». Это привело к тому, что в середине ноября 2006 года самолет «Уральских авиалиний» с 254 пассажирами на борту должен был вылететь в 8:15, но как раз в это время прекратили работу все службы аэропорта, ссылаясь на начало ремонтных работ секторов внутреннего терминала. Представители авиакомпании заявляли, что аэропорт действует в интересах «Авиапрада». Представители аэропорта сказали, что заранее предупреждали «Уральские авиалинии» о работах, а данный рейс не был согласован и поэтому не включен в зимнее расписание аэропорта. Представителей конфликтующих сторон срочно вызвали к руководству Росавиации.

В конце 2006 года управление ФАС удовлетворило жалобу «Уральских авиалиний» и аэропорту выдали предписание вернуть исторические московские слоты.

Позже в своем ежеквартальный отчет для акционеров «Уральские авиалинии» напрямую обвинят «Авиапрад» в демпинге и использовании административного ресурса со стороны аэропорта Кольцово. «Кроме Москвы "Авиапраду" интересны все направления от Екатеринбурга, куда выполняет полеты наша авиакомпания, поэтому в 2007 году конкуренция ужесточится по всей географии полетов. Наши интересы пересеклись и на рынке авиаперевозок в Челябинске, где жесткая ценовая война не позволяет выйти на положительный результат ни одному перевозчику»,— говорилось в сообщении эмитента.

Конфликт перетек в 2007 год

Конкуренция двух ведущих уральских авиаперевозчиков перешла в новую стадию в начале 2007 года. «Уральские авиалинии» зарегистрировали два домена, имена которых были схожи с названием их главного конкурента. Тогда коммерческий директор «Уральских авиалиний» Кирилл Скуратов рассказывал, что авиакомпания периодически покупает свободные доменные имена с целью их дальней перепродажи. У компании было зарегистрировано десять доменов, среди которых www. aviaprad. ru и www. aviaprad. com. В «Авиапраде» тогда не стали предполагать, какой ущерб может нанести им эта ситуация с доменами, а заявили, что начали работать над собственным сайтом.

В марте 2007 года случился новый поворот: аэропорт Кольцово отказался обслуживать самолеты Ил-86 «Уральских авиалиний», ссылаясь на технические причины. В авиакомпании тогда вновь заявили, что это ущемляет их конкурентные преимущества в пользу «Авиапрада», и поставили под сомнение международный статус аэропорта. Кирилл Скуратов тогда заявлял, что аэропорт напрямую лоббирует интересы «Авиапрада» и, в связи с этим, УАЛ уже договорились с руководством челябинского Баландино о переносе части своих рейсов из Кольцово.

Очередная сложность УАЛ будет ждать буквально через несколько дней. Крупнейший на Урале туроператор по турецкому направлению Tez Tour заявил, что в предстоящем летнем сезоне не будет сотрудничать с «Уральскими авиалиниями», а заключит договор на чартерные перевозки с «Авипрадом». Причиной туроператор назвал более выгодные условия, которые предложил «Авиапрад».

Очередной скандал разразился в конце апреля 2007 года, когда утренние рейсы «Уральских авиалиний» в Турцию Кольцово перенесло на вечернее время, мотивируя это ограниченной пропускной способностью. Как подчеркивали в «Уральских авиалиниях», самое удобное время досталось «Авиапраду».



Смена кадров

Конфликт затронул много заинтересованных сторон, что привело к знаковым кадровым перестановкам. В начале мая стало известно, что генеральный директор аэропорта Кольцово Михаил Максимов подал заявление об увольнении. Тогда представители сторонних авиакомпаний говорили, что смена топ-менеджмента Кольцово, ситуацию не изменит. Прежде всего, сама «Ренова» должна изменить систему взаимоотношений с авиаперевозчиками и содействовать не только «Авиапраду», но и другим игрокам авиарынка.

Фото: Павел Лисицын, Коммерсантъ Генеральный директор аэропорта Кольцово Михаил Максимов

О причинах отставки Михаила Максимова рассказал позже губернатор Свердловской области Эдуард Россел. По его словам, увольнение связано с ущемлением прав «Уральских авиалиний» менеджментом аэропорта и лоббированием близкой господину Максимову компании «Авиапрад». «Я поговорил с Виктором Вексельбергом (владелец группы "Ренова", контролирует Кольцово), он вызвал Максимова. После этого тот подал заявление об отставке»,— сказал тогда губернатор, подчеркнув, что сожалеет об отставке господина Максимова, которого считает талантливым менеджером. Уже в конце 2007 года Михаил Максимов был назначен министром экономики Свердловской области.

«Авиапрад» на финише

За полтора года работы кредиторская задолженность у «Авиапрада» превысила 1 млрд руб. Из региональных направлений «Авиапрад» открыл Краснодар, Минеральные воды, Сочи, Уфу, Советский, Ханты-Мансийск и Норильск. Большая часть пассажиров (80%) из 400 тыс. в 2007 году — пришлась на московское направление. В феврале 2008 года стало известно, что компания прекращает свою деятельность.

«Авиакомпания вынуждена прекратить полеты в связи со сложившимися обстоятельствами»,— заявила генеральный директор «Авиапрада» Елена Прохорова.

Наряду с кредиторской задолженностью перевозчику грозил штраф от УФАС по Свердловской области, возбудившего административное дело по факту картельного сговора авиакомпании и Кольцово. Антимонопольное ведомство заподозрило аэропорт в предоставлении «Авиапраду» более выгодных условий при продаже керосина.

Маршруты закрывающейся авиакомпании поделили и часть екатеринбургских направлений перешли к их главному конкуренту – «Уральским авиалиниям», что принесло дополнительные затраты, отмечал Кирилл Скуратов. Впрочем, эксперты отмечали, что выгода от «наследства» «Авиапрада» все-таки перевесит убытки.

История «Авиапрада» ожидаемо закончилась процедурой банкротства.

Мария Игнатова