В Южной Корее впервые посвятили в монахи человекоподобного робота

В буддийском храме Чогеса в Сеуле прошла церемония посвящения в монахи робота–гуманоида. Как сообщает Fox News, церемония была организована орденом корейского буддизма Чоге. Представители ордена отметили, что принятие в монахи робота означает, что технологии должны использоваться в соответствии с ценностями сострадания, мудрости и ответственности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Предыдущая фотография Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Yonhap / Reuters Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Следующая фотография 1 / 7 Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Yonhap / Reuters Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP Фото: Lee Jin-man / AP

Во время церемонии робот Unitree G1, одетый в традиционные монашеские одежды, ответил на вопрос о том, готов ли он служить Будде и его учению. Сложив в молитвенном жесте руки, он поклонился присутствующим монахам и ответил: «Да, я посвящу себя». Кроме того, он взял на себя обеты уважать людей, не повреждать имущество и других роботов, воздерживаться от неправды и экономить энергию. В итоге робот получил монашеское имя Габи, что в переводе с корейского означает «милосердие».

По мнению представителей ордена, появление в монашеских рядах робота символизирует новые возможности для сосуществования человека и технологий. Как считают в Чоге, роботы призваны сотрудничать с человеком во всех сферах, поэтому их участие в религиозных церемониях вполне естественно. Ожидается, что новоиспеченный буддийский монах Габи примет участие в праздновании дня рождения Будды, который отмечается в этом году 16–17 мая.

Алена Миклашевская