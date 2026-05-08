Reuters: ОАЭ тайно проводят танкеры через Ормузский пролив

Объединенные Арабские Эмираты провели через Ормузский пролив несколько танкеров, отключив системы отслеживания их местоположения во избежание иранских атак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники и данные Kpler и SynMax.

ОАЭ пытаются таким образом переправлять сырую нефть со своих месторождений, застрявшую в Персидском заливе из-за конфликта на Ближнем Востоке. Национальная нефтяная компания Абу-Даби (ADNOC) смогла экспортировать не менее 4 млн баррелей нефти с месторождения Верхний Закум и 2 млн баррелей с месторождения Дас. Всего через Ормузский пролив прошло четыре танкера.

Другие нефтяные экспортеры Персидского залива — Ирак, Кувейт и Катар — либо полностью прекратили продажи, либо, как в случае Саудовской Аравии, осуществляют поставки только через Красное море.

