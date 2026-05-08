Умер журналист и автор книги о войне во Вьетнаме Филипп Капуто

В возрасте 84 лет умер американский писатель, журналист и лауреат Пулитцеровской премии Филипп Капуто. Он известен по книге о Вьетнамской войне «Слухи о войне».

Как передает The New York Times, господин Капуто умер в своем доме в штате Коннектикут. Причиной смерти стал рак.

Всего Филипп Капуто написал около 20 книг. Мемуары «Слухи о войне» посвящены «тому, что люди делают на войне, и тому, что война делает с людьми», писал сам журналист. Во время Вьетнамской войны господин Капуто служил лейтенантом и командиром взвода в Корпусе морской пехоты.

В качестве корреспондента Филипп Капуто освещал войну на Ближнем Востоке 1973 года. В том же году команда журналистов, в которую входил господин Капуто, получила Пулитцеровскую премию за репортаж о фальсификациях на выборах в Чикаго.