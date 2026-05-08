В Петербурге водитель перепутал газ с тормозом и влетел в магазин

В Санкт-Петербурге на пересечении Удельного и Скобелевского проспектов автобус влетел в здание магазина. Машина протаранила витрину, съехав с проезжей части.

Прокуратура Выборгского района города устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как стало известно «Ъ Северо-Запад», предварительная версия аварии — водитель перепутал газ с тормозом. В автобусе находилась одна пассажирка, которая ударилась головой. Ей причинен средний вред здоровью. Больше никто не пострадал.

Прокуратура Выборгского района города устанавливает все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия. Ведомство контролирует ход и результаты проверки, проводимой по данному факту правоохранительными органами, сообщили в пресс-службе надзорного органа.

Андрей Кучеров