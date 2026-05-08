Умер бывший корреспондент программы «Время» Владимир Федоров

Журналист, бывший корреспондент программы «Время» Владимир Федоров умер на 89-м году жизни. Об этом сообщили в Союзе журналистов России.

Господин Федоров 52 года работал в журналистике. Он работал на Всесоюзном радио, Центральном телевидении и в программе «Время». Также Владимир Федоров был заведующим корпунктами в Киргизии.

Владимир Федоров имеет звание «Заслуженный журналист Киргизской ССР». Он снял двадцать документальных фильмов. В 1997 году вышел в финал ТЭФИ в номинации «Лучший репортер». С 2010 по 2015 год господин Федоров был шеф-редактором службы документальных фильмов телеканала «Россия 1».

В СЖР сообщили, что прощание с журналистом пройдет в Николо-Архангельском крематории 11 мая в 13:30.