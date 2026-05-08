Число пострадавших при атаке БПЛА в Чебоксарах выросло до 44

В результате атаки беспилотных летательных аппаратов на Чебоксары 5 мая пострадали 44 человека. Об этом сообщила пресс-служба Минздрава Чувашии.

Семь жителей обратились за медпомощью уже после происшествия — они проходят амбулаторное лечение. В больницах республики остаются 10 человек, двое из них находятся в тяжелом состоянии. Один пациент переведен в ожоговый центр ПИМУ в Нижнем Новгороде.

Для тяжелых пациентов организованы ежедневные телемедицинские консультации с федеральными клиниками.

Ранее сообщалось, что в Чебоксарах после атаки БПЛА повреждены соцобъекты и 40 домов.

Анна Кайдалова