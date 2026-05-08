Белый дом назвал Марка Хэмилла «больным человеком» за изображение Трампа в гробу

Белый дом раскритиковал актера Марка Хэмилла за публикацию изображения мертвого президента США Дональда Трампа. Об этом пишет Reuters.

Актер, наиболее известный по роли Люка Скайуокера в «Звездных войнах», опубликовал в своем аккаунте в Bluesky сгенерированное ИИ изображение Трампа, лежащего рядом с надгробием с датами «1946–2024» и надписью «Если только…».

При этом в посте господин Хэмилл выразил надежду, что президент США проживет «достаточно долго», чтобы «стать свидетелем своего неизбежного сокрушительного поражения на промежуточных выборах» и «навсегда остаться позорной фигурой в учебниках истории». Позднее изображение было удалено.

Белый дом крайне резко отреагировал на публикацию, назвав ее автора «больным человеком». «Эти сумасшедшие радикальные левые просто не в состоянии сдержаться. Именно такая риторика вдохновила три покушения на президента в течение двух лет»,— говорится в посте в официальном аккаунте Белого дома в X.

Сам господин Трамп неоднократно публиковал в Truth Social свои изображения, сгенерированные искусственным интеллектом. На них он изображался сидящим на троне в доспехах, купающимся в бассейне в окружении ключевых фигур своей администрации. Особо резкую реакцию вызвало изображение президента в образе, напоминающем Иисуса Христа.

Елизавета Труфанова