В Казани после праздничного салюта 9 мая организуют спецподачу автобусов от «Молодежного центра», от «Цирка» и от «Энергетического университета». Об этом сообщила пресс-служба мэрии Казани.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран В Казани после салюта 9 мая организуют спецподачу автобусов

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ В Казани после салюта 9 мая организуют спецподачу автобусов

Фото: Алексей Шипов, Коммерсантъ

Кроме того, по сообщению МУП «Метроэлектротранс», метро 9 мая будет работать до 00:30 в усиленном режиме — с дополнительными составами и дежурными на станциях.

Наземный электротранспорт 9–11 мая будет работать по графику выходного дня. Во время «Бессмертного полка» (11:00–17:00) часть маршрутов изменят или укоротят. 10 мая часть маршрутов восстановит работу по мере открытия улиц.

Ранее сообщалось, что в городе ограничат движение и парковку во время KazanForum и саммита АСЕАН.

Анна Кайдалова