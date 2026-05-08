На улицах Казани ограничат движение во время KazanForum и саммита АСЕАН

В Казани планируется временно ограничить движение, парковку транспорта, а также работу средств индивидуальной мобильности и курьерских служб в период проведения KazanForum и саммита «Россия — АСЕАН». Соответствующий проект постановления исполкома проходит антикоррупционную экспертизу.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ На улицах Казани ограничат движениеи парковку во время KazanForum и саммита АСЕАН

Ограничения продлятся с 12 по 17 мая и с 16 по 20 июня. На отдельных улицах будет запрещено движение и парковка, включая проезд транспорта с опасными грузами.

Городским службам поручено установить временные знаки, организовать перекрытие участков дорог и информирование жителей.

Анна Кайдалова