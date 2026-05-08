Москвич получил 12,5 года за брошенные в здание ФСБ коктейли Молотова

Второй Западный окружной военный суд приговорил к 12,5 года жителя Москвы, который в марте 2024 года бросил два коктейля Молотова в здание ФСБ на Лубянке. Слесарь-сборщик одного из оборонных предприятий Егор Графов признан виновным в теракте и вандализме.

По решению суда осужденный проведет три года в тюрьме, остаток срока будет отбывать в колонии строгого режима. Также ему назначен штраф в размере 1 млн руб.

Как сообщает ТАСС, 26-летний подсудимый признал фактические обстоятельства дела и раскаялся. Его защита настаивала, что мужчина стал жертвой телефонных мошенников и действовал по их указаниям. Приговор суда в законную силу пока не вступил.