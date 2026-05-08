Нападающий Роман Канцеров покидает «Металлург» и переходит в НХЛ

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» расторг контракт с нападающим Романом Канцеровым. Форвард продолжит карьеру в составе команды НХЛ «Чикаго Блэкхокс», сообщает пресс-служба ХК.

Роман Канцеров является уроженцем Магнитогорска и воспитанником местного хокеея. В состав «Металлург» он вошел в сезоне 2022/2023. В текущем сезоне нападающий забросил 36 шайб и стал лучшим снапейром ругялрного чемпионата.

В пресс-службе ХК подчеркнули, что в рамках КХЛ права на Романа Канцерова остаются за «Металлургом». Если нападающий решит вернуться из НХЛ, то вновь станет играть за магнитогорский клуб.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», в начале мая «Металлург» выбыл из полуфинала Кубка Гагарина.

Ольга Воробьева