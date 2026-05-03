«Металлург» проиграл «Ак Барсу» и выбыл из плей-офф Кубка Гагарина

Магнитогорский хоккейный клуб «Металлург» потерпел четвертое поражение в серии матчей с казанским «Ак Барсом». Команда выбыла из полуфинала плей-офф Кубка Гагарина.

Решающий матч состоялся 3 мая в Магнитогорске. Встреча завершилась со счетом 4:3 в пользу «Ак Барса». Из магнитогорского клуба шайбами отличились Дерек Барак, Никита Михайлис и Валерий Орехов. В составе «Ак Барса» голы забили Алексей Пустозеров, Артем Галимов, Дмитрий Яшкин и Александр Барабанов.

Итоговый счет в серии полуфинала Кубка Гагарина составил 4:1.

Ольга Воробьева