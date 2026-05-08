В Ижевске выставили на продажу торгово-офисный центр «Аврора Парк»

Торгово-офисный центр «Аврора Парк» в Ижевске продают на «Авито» за 180 млн руб. Площадь коммерческой недвижимости составляет 4 тыс. кв. м. Объявление на платформе появилось в начале мая.

Площади центра среди прочих арендуют федеральные сети, в их числе «Ситилинк», «Л’Этуаль», Zolla, «Находка» и др. В лот входит парковка на 300 машиномест.

Напомним, в сентябре 2025 года компания «М.Видео-Эльдорадо» выставила на продажу 6,3 тыс. кв. м. собственных торговых площадей в ТЦ за почти 400 млн руб. В федеральной сети уточнили, что речи о закрытии магазина не идет, а продажа объектов недвижимости связана с переходом на гибкий формат управления сетью, в том числе за счет долгосрочной аренды.

Эксперты отмечали высокий дефицит коммерческих площадей в столице Удмуртии и значительный рост цен на такие помещения. С учетом существующих ставок по аренде снимать оказывается выгоднее. При этом площади в «Авроре» могут быть интересны московским инвесторам, активно приобретающим арендный бизнес в регионах.

