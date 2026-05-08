Среди всех курортных проектов южного региона страны, включая Краснодар и Крым, новостройки Анапы лидируют по динамике цен на недвижимость. Экспозиция здесь расширяется, представлено уже около 7,5 тыс. лотов. Почти столько же насчитывается в Сочи, посчитали эксперты Urban.

По данным экспертов, за три месяца в Крыму анонсировали возведение новых проектов площадью около 175 тыс. кв. м., что почти на 50% меньше, чем год назад. А на побережье Краснодарского края фиксируется сокращение объемов строительства: всего 40 тыс. кв. м вместо 100 тыс. годом ранее.

Самый значительный прирост объема экспозиции — в Анапе, плюс 45%. Активный рост объема предложения в городе стал во многом ответом на отложенный спрос со стороны тех инвесторов и конечных покупателей, кто не смог подобрать подходящий вариант по бюджету или характеристикам на других рынках черноморского побережья, полагают эксперты компании «ССК Анапа».

Кроме того, по данным специалистов «Курорт Лучи», наблюдается перераспределение спроса в пользу более доступной по стоимости первичной недвижимости Анапы. Одним из ключевых параметров для инвесторов в сегменте курортной недвижимости является окупаемость вложений, а средняя стоимость предложения в Сочи вдвое выше, чем в первом случае.

В целом, спрос на новостройки юга России продемонстрировал неоднозначную динамику. В Сочи за три месяца стало меньше сделок на треть. А в Краснодаре и в Анапе прирост на 30% и 23% соответственно.

Светлана Бардина