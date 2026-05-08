Василий Лебедев-Кумач написал слова «Священной войны» за два дня: 24 июня 1941 года стихи опубликовали «Известия» и «Красная звезда». Еще через сутки основатель Ансамбля красноармейской песни, композитор Александров снабдил слова музыкой. Ноты Александров записывал не на бумаге, а на грифельной доске: бойцы ансамбля учили песню на ходу.

Еще через день, 26 июня, последняя еще не уехавшая на фронт группа артистов ансамбля исполнила песню на Белорусском вокзале в Москве перед солдатами, отправлявшимися на передовую. Поначалу песне особо не давали хода: тем, кто привык к мысли о войне малой кровью на чужой территории, она казалась излишне трагичной.

Но с 15 октября, когда пали Тверь и Калуга, «Священная война» стала звучать по радио ежедневно. Написанная редким для марша трехдольным размером, придающим ей звенящее былинное звучание, «Священная война» стала главной песней Великой Отечественной. Трагическая нота оказалась самой верной.

