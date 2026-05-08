Десять сотрудников Арзамасского машзавода осудили за хищение 28 тонн топлива

Арзамасский городской суд рассмотрел уголовное дело об особо крупном мошенничестве в отношении десяти сотрудников завода, обвиненных в хищении 28 тонн топлива. Об этом сообщили в Нижегородском областном суде.

По фабуле дела, в июне—сентябре 2022 года операторы заправочной станции Арзамасского машиностроительного завода создали организованную группу для хищения топлива. Они договорились с водителями, что те будут искусственно завышать пробег машин, а излишки топлива — продавать. За четыре месяца они похитили топлива на 1,5 млн руб.

Одному из организаторов схемы назначили три года колонии общего режима, остальных приговорили к условным срокам. Ущерб заводу был полностью погашен.

Арзамасский машзавод специализируется на выпуске бронетранспортеров БТР-80, БТР-82А и автомобилей «Тигр» в разных модификациях. Как писал «Ъ-Приволжье», ранее ФСБ и полиция задержали начальника отдела информационных технологий предприятия по обвинению в коммерческом подкупе.

Владимир Зубарев