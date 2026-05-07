ФСБ и полиция задержали начальника отдела Арзамасского машзавода
В Нижегородской области сотрудники ФСБ и полиции задержали начальника отдела информационных технологий АО «Арзамасский машиностроительный завод». По данным регионального управления ФСБ, его обвинили в коммерческом подкупе.
Нижегородское управление СКР возбудило уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 204 УК РФ.
По данным силовиков, фигурант помог одной из коммерческих компаний заключить с машзаводом договоры купли-продажи товарно-материальных ценностей вне конкурсных процедур. За это он получил от директора этой компании более 800 тыс. рублей.
По решению суда обвиняемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.