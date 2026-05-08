Полисы ОСАГО подешевели в Белгородской области

За 2025 год белгородские автомобилисты оформили около 592 тыс. договоров обязательного автострахования (ОСАГО), что на 12% превышает показатель 2024-го. Средняя цена полиса в прошлом году составила 5 тыс. руб., хотя годом ранее ее фиксировали на уровне 5,7 тыс. руб. Об этом 8 мая сообщили в региональном отделении Банка России.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Тенденцию связывают с усилением конкуренции между страховыми компаниями и растущей популярностью краткосрочных договоров ОСАГО — от одного дня до трех месяцев. Такие договоры обходятся дешевле стандартных годовых.

При снижении стоимости страховки в Белгородской области вырос размер компенсаций при ДТП. Средний размер выплаты увеличился с 90 до 97 тыс. руб.

«Традиционно белгородцы чаще выбирают получение компенсации ущерба в денежной форме, а не в виде ремонта на станции техобслуживания (СТО)»,— отмечает регулятор.

Подавляющее большинство водителей купили полис ОСАГО онлайн — так заключили 424 тыс. договоров.

В марте «Ъ-Черноземье» также писал, что средняя выплата по ОСАГО в Воронежской области по итогам 2025 года составила 101,2 тыс. руб. Общий объем выплат в регионе увеличился на 10% — до 3,5 млрд руб.

Денис Данилов