Страховые выплаты по ОСАГО в Воронежской области выросли на 10% за год

Средняя выплата по ОСАГО в регионе по итогам 2025 года составила 101,2 тыс. руб., а общий объем выплат увеличился на 10% — до 3,5 млрд руб. Частота страховых случаев практически не изменилась, составив 4%. Об этом сообщили в региональном отделении Банка России.

Жители региона все чаще оформляют «автогражданку» дистанционно: за год количество полисов, купленных онлайн, выросло на 12%, до 659 тыс. штук, тогда как «бумажных» страховок приобретено втрое меньше — 199 тыс. Сборы по ОСАГО превысили 5 млрд руб., практически не изменившись по сравнению с предыдущим годом. Рынок автокаско, несмотря на спад продаж новых машин, прибавил 7% — до 3,6 млрд руб., что объясняется оживлением спроса на страхование подержанных авто. Средний уровень страхового взноса по автокаско составил 27,7 тыс. руб.

Общий объем страховых премий в регионе вырос на 5,5%, до 31 млрд руб., выплат — на 10%, до 21 млрд руб. Количество жалоб воронежцев на страховщиков снизилось на 6%, до 375 штук, в основном за счет уменьшения претензий, связанных с коэффициентом бонус-малус по ОСАГО.

В Тамбовской области ОСАГО остается лидером популярности среди страховых договоров. За год реализовано 349 тыс. таких страховок — на 9% больше, чем годом ранее.

