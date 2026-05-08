Миллионеры не подпустили ИИ к капиталам

Состоятельные россияне не доверяют ИИ управление своими инвестициями. Об этом пишут «Ведомости» со ссылкой на исследование Альфа-банка. По их данным, всего 2% опрошенных активно пользуются нейросетями при принятии решений о капиталовложениях. Около трети и вовсе не разбираются в технологии, примерно столько же полностью ей не доверяют.

70% клиентов с активами от 15 млн руб. полагаются на собственные знания в управлении инвестициями. Меньше половины используют открытые источники и СМИ. Такая реакция ожидаема, ведь искусственный интеллект склонен ошибаться, считает директор по продукту платформы автоматизации маркетинга Unisender Иван Дудин:

«Опасения богатых людей вполне понятны, потому что нейросетки, большие языковые модели, действительно плохо подходят для управления финансами: они галлюцинируют, и даже последние лучшие модели выдумывают факты, путаются в цифрах. Чем крупнее объемы, тем выше вероятность ошибки. ИИ выдает разные ответы на одни и те же вопросы. Для разработки они подходят, потому что мы за ними перепроверяем, выявляем огрехи. В финансах я бы никому не посоветовал на их основе принимать решения.

А в целом близкие к этому технологии используются уже довольно давно. Но это совсем другой класс продуктов: не LLM, не большие модели, а обученные LM на данных крупных компаний. Крупные игроки имеют такие материалы, на основе которых можно обучать, маленькие — нет, или их нужно разыскивать. К тому же это непросто — ученые этими вопросами занимаются. Ниша довольно дорогая и недоступная одиночным игрокам».

По данным Банка России, на конец 2025 года каждая пятая финансовая организация использует ИИ. Причем более 80% из них делают это на постоянной основе. Крупнейшие игроки банковского сектора применяют нейросети для инвестиций, анализа рынка и управления активами, рассказал профессор Международного НИИ проблем управления (МНИИПУ) и гендиректор IT-компании «А-Я эксперт» Роман Душкин:

«Люди, которые доверяют свои деньги банкам или инвестиционным фондам, скорее всего, получили эти деньги своим потом и кровью. И они знают цену каждой копейки, каждого рубля. Когда им банк говорит: "Давай я буду твоими деньгами управлять при помощи новой системы искусственного интеллекта, которая все лучше сделает", ты его спрашиваешь: "А ты ответишь за ее функционирование?" И если банк отвечает: "Ну это же система искусственного интеллекта", ты, естественно, говоришь: "Наверное, нет". Когда вы внедряете какую-то непрозрачную систему, кто за нее отвечать-то будет?»

По словам экспертов, искусственный интеллект лучше использовать как помощника для консультаций. Но и здесь есть риски. Поэтому стоит применять его только для альтернативного мнения, говорят собеседники “Ъ FM”. Впрочем, ИИ может быть полезен и приносить прибыль лишь первое время, убедился эксперт по нейросетям сервиса «Битрикс24» Александр Сербул:

«Существует разное количество алгоритмических платформ, и я пробовал различные торговые боты. Есть очень мощные боты с дорогой месячной подпиской. С помощью искусственного интеллекта алгоритмы определяют торговые сигналы: когда покупать, когда продавать. С их помощью можно заниматься микроторговлей, так называемым скальпингом: когда цена повысилась на несколько копеек, продаешь, потом покупаешь.

Я сам убедился: ИИ помогает, и примерно через месяц-полтора бот начинает зарабатывать. Но когда ситуация на рынке резко меняется, например начинается война с Ираном или срывается какая-то политическая сделка, бот, не обладая контекстной торговой информацией, практически все теряет. В общем, получается, что ты выходишь в ноль».

В США только 38% состоятельных инвесторов чувствуют себя комфортно при использовании нейросетей в финансовых вопросах. И лояльность к технологиям четко привязана к возрасту, следует из отчета аналитической компании Cerulli Associates. Если среди брокеров до 50 лет нейросети одобряют более 60%, то в группе 50–60 лет поддержка падает до 42%. А среди инвесторов старше 70 лет — всего 16%.

Ангелина Зотина