Грабители взяли заложников в отделении банка на западе Германии

В немецком городе Зинциг (земля Рейнланд-Пфальц) вооруженные люди взяли заложников в отделении банка Volksbank. Полиция оцепила район, над городом летают вертолеты, пишет Bild.

По словам очевидцев, около 9 утра по местному времени к отделению банка подъехала бронированная инкассаторская машина. Когда водитель вышел из автомобиля, к нему подошел вооруженный мужчина и завел его в помещение.

«По предварительным данным, в здании находятся несколько преступников и заложников. Один из заложников — водитель инкассаторской машины», — сообщил представитель местной полиции. Он подчеркнул, что опасности для граждан за пределами оцепленной зоны нет. О пострадавших не сообщалось.