Рэпер Птаха возглавил масонскую ложу в Москве

В Москве 7 мая прошло собрание синей ложи «Святой Грааль», на котором досточтимым мастером единогласно был избран Давид Нуриев, известный как рэпер Птаха. Обязанности мастера он будет исполнять год — до мая 2027 года. Об этом сообщается в социальных сетях Великой ложи России.

Фото: Александр Миридонов, Коммерсантъ

Нуриев выложил в сторис фотографию с собрания и изображение, по-видимому сгенерированное нейросетью, на котором забитый татуировками мастер наставляет одетого в худи молодого человека. На доске за их спинами на английском перечисляются масонские тезисы, и капслоком выведено: «Воспитание лучшего человека. По одному брату за раз».

«Почему я стал масоном? Потому что искал свет, хотел идти к нему и нашел этот путь, — рассказал Нуриев в беседе с News.ru. — Масонство — это дорога к просветлению, самопознанию и развитию. Это одно из направлений пути к Богу. Хотя о масонах думают совсем другие вещи, но это неправда. Это все обман и ложь».

Синяя, или символическая, ложа — это самая нижняя, но самая важная структурная единица в масонской иерархии. Именно в ложах этой ступени происходит все самое важное с точки зрения практики масонства: посвящения, встречи, избрания мастеров. Ложа, в которой Птаха стал мастером, была образована 20 сентября 2023 года, она идет 67-й в реестре Великой ложи России.

Согласно требованиям на сайте Великой ложи, в масоны могут принять мужчину старше 21 года, верующего (атеистам путь закрыт), без судимостей, со «свободным и добрым нравом». С претендентом проводят предварительные беседы, а после проходит тайное голосование. В ложе есть вступительный взнос — от 35 до 60 тыс. руб. и членские взносы — от 10 до 40 тыс. руб. в год.

Великая ложа России — единственная официальная масонская организация в стране. Ключевые направления деятельности — благотворительность и просвещение. С 2007 года ее возглавляет 56-летний Андрей Богданов. Он имеет 33-ю степень Древнего и принятого шотландского устава (высшую из возможных). Богданов — политтехнолог, который участвовал, в том числе, в создании «Правого дела», РПСС, «Гражданской позиции», «Народного альянса».