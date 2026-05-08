Суд оштрафовал экс-депутата ЗакСа Шишлова за «злоупотребление свободой массовой информации»

Суд в Санкт-Петербурге оштрафовал координатора Федерального политического комитета «Яблока» Александра Шишлова за «распространение в СМИ заведомо недостоверной общественно значимой информации под видом достоверных сообщений, создавшее угрозу причинения вреда жизни и/или здоровью граждан» (ч. 9 ст. 13.15 КоАП РФ). Сумма штрафа составила 30 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе партии.

Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

Причиной для штрафа стал репост от мая 2023 года в Telegram-канале политика интервью основателя «Яблока» Григория Явлинского, в котором эксперты усмотрели внушение зрителю негативного представления о российской власти и создание образа России как страны-агрессора. В партии отмечают, что во время заседания сторона защиты указывала на процессуальные нарушения и отсутствие состава правонарушения. Эксперт указывала, что заключение специалиста Алексея Богачева, на котором строилось обвинение, «носит вероятностный характер, не соответствует требованиям комплексной экспертизы и основано преимущественно на личном мнении». Суд эти доводы не учел.

За эту же публикацию господин Шишлов в конце апреля уже был оштрафован на 1,5 тыс. рублей. Тогда Петроградский райсуд признал его виновным в «публичной демонстрации символики экстремистских организаций» (ч. 1 ст. 20.3 КоАП РФ) — за упоминание в интервью политика Алексея Навального. Политики, привлеченные к ответственности по этой статье, год не могут участвовать в выборах любого уровня. По этой причине Александр Шишлов досрочно сложил полномочия депутата Заксобрания Петербурга, передав мандат однопартийцу Дмитрию Анисимову. Он сможет представить «Яблоко» на выборах осенью 2026 года.

Решение мирового судьи будет обжаловано, заявили в партии.

Надежда Ярмула