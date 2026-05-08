«Авангарду» придется вылететь в Омск из Москвы из-за закрытого аэропорта в Ярославле
«Авангард», сыгравший 6 мая заключительный матч полуфинальной серии Кубка Гагарина с «Локомотивом», до сих пор не смог вылететь из Ярославля в Омск. Причиной стало временное ограничение работы ярославского аэропорта, говорится в сообщении пресс-службы сибирского клуба.
Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ
«Команда все еще в Ярославле, так как аэропорт все еще закрыт. Сейчас стараемся организовать вылет из Москвы»,— говорится в сообщении, размещенном на странице «Авангарда» в соцсети «ВКонтакте».
Как писал «Ъ-Сибирь», 6 мая «Авангард» уступил «Локомотиву» со счетом 3:4 и выбыл из розыгрыша.