Поддельные отзывы сломали репутацию клиники

Московская клиника лишилась шансов на восстановление поддельного рейтинга. Суд посчитал действия частного медцентра «Шифа» недобросовестными, узнал “Ъ”. На портале отзывов о врачах и клиниках компания накрутила себе 1,5 тыс. положительных оценок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ Фото: Андрей Бресонов, Коммерсантъ

Московская стоматологическая клиника «Шифа» накрутила себе положительные отзывы на портале «Продокторов.ру», а затем решила их удалить, чтобы вернуть настоящий рейтинг. Однако администрация портала отказала медцентру. О поддельных отзывах ей рассказал бывший маркетолог клиники, который их и накручивал. К тому времени его уже уволили из компании. Модераторы сразу заблокировали рейтинг клиники. Тогда «Шифа» подала иск в суд, чтобы оспорить это решение. Однако в восстановлении рейтинга ей отказали. Шансов у клиники и не было, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев:

«Здесь дефект самого объекта, который подлежит защите. Что они хотят защитить — свое вранье?

Они могут выпустить пресс-релиз на своем сайте: мол, мы на самом деле не хорошая, а плохая клиника, поэтому не ходите к нам. Здесь не совсем понятно, что именно они требуют от конкретного ресурса. Можно провести аналогию: когда человека допрашивают в рамках уголовного дела, он дает показания. Его всегда предупреждают об ответственности за ложные показания, и он несет за них ответственность. Но эти показания в любом случае могут быть использованы в дальнейшем расследовании, даже если впоследствии человек от них откажется. С точки зрения публичного ресурса он им ничего не обязан».

Портал «Продокторов.ру» пояснил, что восстановить рейтинг можно только в рамках акции «Прощенный апрель», когда компания сама признается в накрутке. Однако клиника не могла участвовать в акции, потому что о поддельных отзывах администраторам сообщил бывший сотрудник, а не руководство «Шифы». Медцентр нарушил права потребителей, отмечает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев:

«Дело о рейтинге лежит в сфере антимонопольного регулирования — в части недобросовестной рекламы. Это, помимо административной ответственности, влечет и гражданско-правовую. Парадигма российского права, да и права вообще, подразумевает, что бизнес ведет себя добросовестно, а фальсификация отзывов и деловой репутации — это, безусловно, нерыночный и нечестный путь».

По оценке юристов, впервые спор о восстановлении рейтинга медцентра завершился отказом в удовлетворении иска.

Кейс «Шифы» — хороший урок для других участников рынка, продолжает Андрей Яковлев:

«С моей точки зрения, решение суда абсолютно справедливо. Вообще, надо было набраться наглости, чтобы идти в суд за восстановлением рейтинга, осознавая, что он был получен в результате недобросовестных действий. Это хорошее прецедентное решение для других компаний: бизнес надо вести честно».

Иск «Шифы» имел бы смысл, если бы компания защищала репутацию в споре с конкурентом, полагает член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:

«Вообще, это очень сложные дела. Подобные кейсы встречаются, например, у "Яндекса": рестораны подают иски к платформе. В принципе, возможность удалить отзыв существует, но только в одном случае — если будет доказано, что он носит оскорбительный характер».

Отзывы о компаниях все чаще используются маркетологами как инструмент продвижения, отмечают аналитики. По мнению экспертов, это усложняет оценку товара и увеличивает время принятия решения о покупке.

Леонид Пастернак