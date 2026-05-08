Поддельные отзывы сломали репутацию клиники
Суд не разрешил медцентру «Шифа» вернуть реальный рейтинг вместо накрученного
Московская клиника лишилась шансов на восстановление поддельного рейтинга. Суд посчитал действия частного медцентра «Шифа» недобросовестными, узнал “Ъ”. На портале отзывов о врачах и клиниках компания накрутила себе 1,5 тыс. положительных оценок.
Московская стоматологическая клиника «Шифа» накрутила себе положительные отзывы на портале «Продокторов.ру», а затем решила их удалить, чтобы вернуть настоящий рейтинг. Однако администрация портала отказала медцентру. О поддельных отзывах ей рассказал бывший маркетолог клиники, который их и накручивал. К тому времени его уже уволили из компании. Модераторы сразу заблокировали рейтинг клиники. Тогда «Шифа» подала иск в суд, чтобы оспорить это решение. Однако в восстановлении рейтинга ей отказали. Шансов у клиники и не было, говорит управляющий партнер адвокатского бюро «Леонтьев и партнеры» Вячеслав Леонтьев:
«Здесь дефект самого объекта, который подлежит защите. Что они хотят защитить — свое вранье?
Они могут выпустить пресс-релиз на своем сайте: мол, мы на самом деле не хорошая, а плохая клиника, поэтому не ходите к нам. Здесь не совсем понятно, что именно они требуют от конкретного ресурса. Можно провести аналогию: когда человека допрашивают в рамках уголовного дела, он дает показания. Его всегда предупреждают об ответственности за ложные показания, и он несет за них ответственность. Но эти показания в любом случае могут быть использованы в дальнейшем расследовании, даже если впоследствии человек от них откажется. С точки зрения публичного ресурса он им ничего не обязан».
Портал «Продокторов.ру» пояснил, что восстановить рейтинг можно только в рамках акции «Прощенный апрель», когда компания сама признается в накрутке. Однако клиника не могла участвовать в акции, потому что о поддельных отзывах администраторам сообщил бывший сотрудник, а не руководство «Шифы». Медцентр нарушил права потребителей, отмечает управляющий партнер юридической группы «Яковлев и партнеры» Андрей Яковлев:
«Дело о рейтинге лежит в сфере антимонопольного регулирования — в части недобросовестной рекламы. Это, помимо административной ответственности, влечет и гражданско-правовую. Парадигма российского права, да и права вообще, подразумевает, что бизнес ведет себя добросовестно, а фальсификация отзывов и деловой репутации — это, безусловно, нерыночный и нечестный путь».
По оценке юристов, впервые спор о восстановлении рейтинга медцентра завершился отказом в удовлетворении иска.
Кейс «Шифы» — хороший урок для других участников рынка, продолжает Андрей Яковлев:
«С моей точки зрения, решение суда абсолютно справедливо. Вообще, надо было набраться наглости, чтобы идти в суд за восстановлением рейтинга, осознавая, что он был получен в результате недобросовестных действий. Это хорошее прецедентное решение для других компаний: бизнес надо вести честно».
Иск «Шифы» имел бы смысл, если бы компания защищала репутацию в споре с конкурентом, полагает член палаты адвокатов Москвы Артур Айрапетов:
«Вообще, это очень сложные дела. Подобные кейсы встречаются, например, у "Яндекса": рестораны подают иски к платформе. В принципе, возможность удалить отзыв существует, но только в одном случае — если будет доказано, что он носит оскорбительный характер».
Отзывы о компаниях все чаще используются маркетологами как инструмент продвижения, отмечают аналитики. По мнению экспертов, это усложняет оценку товара и увеличивает время принятия решения о покупке.