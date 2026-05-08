В Чебаркуле отменили массовое празднование Дня Победы

Администрация Чебаркуля сообщила об отмене уличных праздничных мероприятий на 9 мая. Решение обусловлено мерами безопасности и текущей обстановкой с беспилотной опасностью, сообщает пресс-служба администрации.

«В связи с действующими требованиями безопасности, массовое скопление людей в праздничные дни запрещено. Это касается в том числе массового возложения цветов и венков у Вечного огня и других мемориалов»,— отметили в администрации. Мероприятия также отменили в поселках Каширина и Куйбышева.

Праздничный концерт 9 мая в Центре досуга им. Горького проведут, но с корректировкой по времени — в 12:00.

Как сообщал «Ъ-Южный Урал», из-за угрозы безопасности торжественное шествие на 9 мая также отменили в Златоусте и в Кунашакском округе Челябинской области.

В Челябинске мероприятие проведут без участия старой военной техники.

