Лукашенко прилетел в Москву

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила «БелТА».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Господин Лукашенко примет участие в торжествах в Москве по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Планируется отдельная встреча с Владимиром Путиным.

«Они решили, что это удачный момент отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить по насущным делам, которые накопились, — сказал накануне помощник президента России Юрий Ушаков. — Мы всегда рады приветствовать Александра Григорьевича».

После возвращения в Минск белорусский президент также будет участвовать в торжественных мероприятиях.