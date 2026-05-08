Лукашенко прилетел в Москву
Президент Белоруссии Александр Лукашенко прибыл в Россию с рабочим визитом. Об этом сообщила «БелТА».
Господин Лукашенко примет участие в торжествах в Москве по случаю годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Планируется отдельная встреча с Владимиром Путиным.
«Они решили, что это удачный момент отпраздновать вместе эту дату и заодно поговорить по насущным делам, которые накопились, — сказал накануне помощник президента России Юрий Ушаков. — Мы всегда рады приветствовать Александра Григорьевича».
После возвращения в Минск белорусский президент также будет участвовать в торжественных мероприятиях.