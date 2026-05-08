Мосбиржа запустит фьючерсы на индексы Solana, Ripple и Tron

Мосбиржа (MOEX: MOEX) с 14 мая начнет торговлю фьючерсами на индексы криптовалют Solana, Ripple и Tron. Инструменты будут доступны только квалифицированным инвесторам, сообщила площадка.

Срок обращения новых контрактов — один месяц. Последний день торгов — последняя пятница каждого месяца. Инвесторам будут доступны контракты с исполнением в июне, июле и августе.

Сейчас на Мосбирже торгуются фьючерсы на акции инвестиционных фондов, отслеживающих стоимость биткойна и Ethereum, а также фьючерсы на индексы этих криптовалют.

Solana — конкурент Ethereum, оценивается дешевле. Валюта Ripple (XRP) была создана компанией Ripple Labs, чтобы банкам было проще переводить деньги друг другу. Ее не надо майнить. Сразу было выпущено 100 млрд XRP. Tron аналогичен Ripple.