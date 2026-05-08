Суд Каменска-Уральского начал рассматривать дело об истязании людей на автомойке

Красногорский районный суд Каменска-Уральского приступил к рассмотрению уголовного дела в отношении троих местных жителей — Максима Рыбникова и двух несовершеннолетних. Они обвиняются в истязании девушек на автомойке на ул. Карла Маркса, сообщили в пресс-службе судов Свердловской области. Разбирательство будет проходить в закрытом режиме из-за возраста обвиняемых и потерпевших.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Как считает следствие, 2 января 2025 года организатор преступной группы поругался в переписке с двумя девушками — одна из них была несовершеннолетней. За оскорбления он решил им отомстить. Компания молодых людей, в том числе его брат-подросток, угрожая слезоточивым газом, силой посадила четырех девушек в машину (из них трое несовершеннолетних). Они привезли их на автомойку, где избивали, обливали из шланга высокого давления ледяной водой и химикатами для мытья автомобилей, оскорбляли.

Им предъявлены обвинения в похищении человека с угрозой насилия по предварительному сговору (ч. 2 ст. 126 УК РФ), в истязании, совершенном в отношении двух лиц, с особой жестокостью (ч. 2 ст.117 УК РФ) и пособничестве истязанию (ч.5 ст.33, ч.2 ст.117 УК РФ). В отношении еще двоих фигурантов уголовные дела выделены в отдельные производства.

Всего в преступную группу, похищавшую людей, входило около 15 человек, включая несовершеннолетних и бывшего инспектора ГИБДД. Ее лидером считается Александр Лачугин. Их основной целью было вымогательство денег.

Подробности уголовного дела — в материале «Автомойка стала центром избиений»

Ирина Пичурина