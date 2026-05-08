«Альтернативе для Германии» придется вернуть пожертвование на €2,35 млн

Берлинский административный суд постановил, что ультраправая партия «Альтернатива для Германии» (АдГ) должна вернуть пожертвование в размере €2,35 млн, поскольку оно было сделано с нарушением правил. Фактически эта сумма уже находится в распоряжении Бундестага — суд лишь подтвердил, что АдГ не может получить ее обратно. Судья Эрна Виктория Ксальтер заявила, что партия не должна была брать деньги, так как «личность изначального жертвователя не была установлена на момент их получения».

В Германии партии должны раскрывать информацию о личности тех, кто жертвует им более €500. АдГ сообщила об этом пожертвовании в феврале 2025 года, перед выборами в Бундестаг. Тогда она заявила, что деньги передал ей бывший член правой Австрийской партии свободы Герхард Динглер. Однако газеты Der Spiegel и Der Standard провели собственное расследование и сообщили, что за неделю до пожертвования немецко-швейцарский миллиардер Хеннинг Конле передал господину Динглеру €2,6 млн. После публикации результатов расследования АдГ передала пожертвованную сумму в распоряжение Бундестага.

Позже партия попыталась оспорить необходимость возврата пожертвования в суде. Как заявляли в АдГ, они ничего не знали о том, что эти деньги господин Динглер получил от господина Конле. Однако теперь суд подтвердил, что партия обязана была отказаться от этой суммы.

Яна Рождественская