Росимущество выставило на торги долю ЮГК по начальной цене 140 млрд рублей

Росимущество выставило на торги долю компании «Южуралзолото» (ЮГК) в размере 67,25% по начальной цене 140,4 млрд руб. Об этом сообщили «РИА Новости» со ссылкой на данные торговой площадки.

Сбор заявок продлится до 15 мая. Итоги аукциона подведут 18 мая. Совокупная рыночная стоимость всех активов оценена в 162,02 млрд руб. Шаг аукциона составит 2% от начальной цены продажи. Для участия в торгах необходимо внести залог в размере 20% от начальной цены (32,404 млрд руб.).

В июле 2025 года суд Челябинска передал ЮГК во владение Росимущества по иску Генпрокуратуры, конфисковав доли основного акционера Константина Струкова. По версии следствия, бизнесмен незаконно приобрел компанию, пользуясь своим положением в органах власти.

Подробности — в материале «Ъ» «Золото готово к добыче».