В Башкирии завучам школ надбавят 30 тысяч рублей к окладу

Завучи школ по профилактике деструктивного поведения в Башкирии будут получать надбавку 30 тыс. руб. в месяц. Соответствующее постановление правительства республики подписал премьер-министр Андрей Назаров. Документом вносятся изменения в Положение об оплате труда работников госучреждений образования.

Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ «Об усилении профилактической и психологической работы в общеобразовательных организациях в Республике Башкортостан». За эту работу завучи с 1 марта будут получать 30 тыс. руб. надбавки к зарплате (не считая регионального коэффициента). Оговаривается, что руководство школ должно освободить их от выполнения несвойственных им функций.

Министерство просвещения Башкирии должно было подготовить список школ, на которые распространяется указ.

Майя Иванова