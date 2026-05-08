В Башкирии завучам школ надбавят 30 тысяч рублей к окладу
Завучи школ по профилактике деструктивного поведения в Башкирии будут получать надбавку 30 тыс. руб. в месяц. Соответствующее постановление правительства республики подписал премьер-министр Андрей Назаров. Документом вносятся изменения в Положение об оплате труда работников госучреждений образования.
Как сообщал «Ъ-Уфа», в марте глава Башкирии Радий Хабиров подписал указ «Об усилении профилактической и психологической работы в общеобразовательных организациях в Республике Башкортостан». За эту работу завучи с 1 марта будут получать 30 тыс. руб. надбавки к зарплате (не считая регионального коэффициента). Оговаривается, что руководство школ должно освободить их от выполнения несвойственных им функций.
Министерство просвещения Башкирии должно было подготовить список школ, на которые распространяется указ.