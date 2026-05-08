Сенатор от Воронежской области Владимир Нетесов попал в больницу

Член комитета Совета Федерации по федеративному устройству, региональной политике, местному самоуправлению и делам Севера, бывший председатель Воронежской областной думы и экс-секретарь реготделения партии «Единая Россия» Владимир Нетесов госпитализирован. Об этом стало известно 8 мая.

Владимир Нетесов

Фото: Никита Пауков

В областном министерстве здравоохранения не сообщили «Ъ-Черноземье» время поступления господина Нетесова, его диагноз и текущее состояние, сославшись на медицинскую тайну. По информации источника, речь может идти об инсульте.

Господин Нетесов возглавлял Воронежскую областную думу в шестом и седьмом созывах. Полномочиями сенатора был наделен в октябре 2025 года. Срок окончания полномочий — сентябрь 2030-го. На посту сенатора от облдумы Владимир Нетесов сменил основателя ДСК Сергея Лукина, который вошел в новый созыв регионального парламента.

Пост секретаря воронежского отделения ЕР Владимир Нетесов покинул в ноябре прошлого года. Как сообщал «Ъ-Черноземье», в середине декабря его кандидатура вновь была включена в президиум политсовета реготделения.

Денис Данилов