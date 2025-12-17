Владимира Нетесова вернули в президиум политсовета воронежского отделения ЕР

На конференции воронежского отделения «Единой России» были утверждены изменения в составах политического совета и его президиума. По итогам голосования кандидатов в политсовет и его президиум включили бывшего председателя областной думы, а ныне сенатора Владимира Нетесова.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Сенатор от Воронежской области Владимир Нетесов (в центре)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ Сенатор от Воронежской области Владимир Нетесов (в центре)

Фото: Егор Снетков, Коммерсантъ

Как объяснил на конференции губернатор Александр Гусев, господин Нетесов автоматически покинул политсовет после того, как оставил пост секретаря реготделения (его место занял сам глава региона.— «Ъ-Черноземье»). «Считаю, что политический опыт и знания Владимира Ивановича помогут нам в нашей текущей работе»,— объяснил возвращение сенатора в политсовет и президиум политсовета господин Гусев.

Всего из политического совета были выведены 28 человек. Как объяснил Александр Гусев, ротация продиктована предусмотренной уставом партии необходимостью обновления. Из него вывели нескольких действующих и бывших депутатов областной думы, а также, например, избравшегося в гордуму Воронежа от «Справедливой России» Дмитрия Крутских, главу сети «Русский аппетит» Андрея Прытыкина, сидящего в СИЗО по обвинению в даче взятки, и даже Виталия Шабалатова, который еще в 2023 году покинул пост вице-губернатора региона, а ныне трудится в правительстве Самарской области. Вместо выбывших были включены главы районов, сельских поселений, депутаты и сотрудники органов исполнительной власти.

В президиуме политсовета ротация затронула пятерых человек.

Из него были выведены глава Бобровского района Анатолий Балбеков, депутат облдумы Владимир Верзилин, глава сети «Фенко» Вадим Клецов, предприниматель и депутат облдумы Александр Князев, а также бывший глава Борисоглебского городского округа Андрей Пищугин (обвиняется в превышении должностных полномочий).

Места выбывших заняли глава Россошанского района Роман Береснев, глава «Острогожсксадпитомник» Николай Гапоненко, спикер гордумы Воронежа Андрей Дьяченко, председатель облдумы Юрий Матузов и участник специальной военной операции Сергей Дьяченко.

Включение всех новых участников в президиум политсовета проходило с помощью тайного голосования. За включение Владимира Нетесова проголосовали 116 делегатов, а за всех остальных — по 123 делегата.

Подробнее об изменениях в политической системе региона — в материале «Ъ-Черноземье» «Партии добавили власти».

Сергей Толмачев