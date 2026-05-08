Хакерская атака на онлайн-платформу Canvas затронула 9 тыс. школ по всему миру

7 мая американская компания Instructure, которой принадлежит платформа для онлайн-образования Canvas, подверглась мощной хакерской атаке. В результате пользователи некоторое время не могли получить доступ к платформе. Об этом сообщают ведущие медиа, включая CNN и NBC.

Canvas использует более 8 тыс. школ, университетов и других образовательных учреждений из разных стран, в том числе престижные американские университеты из Лиги плюща. По данным Instructure, у Canvas более 30 млн пользователей.

Как сообщает NBC со ссылкой на кибераналитика из компании Emsisoft Люка Коннолли, ответственность за атаку взяли на себя хакеры из группировки ShinyHunters. По его словам, хакеры опубликовали пост, в котором заявили, что атака затронула почти 9 тыс. школ по всему миру, а сами хакеры получили доступ к миллиардам личных сообщений и других данных на платформе.

ShinyHunters опубликовала часть данных с платформы. Она грозит опубликовать и другие сообщения, если не получит выкуп, сумму которого не называет.

В Instructure не сообщают подробностей произошедшего, признавая лишь факт нарушения работы платформы.

По словам господина Коннолли, ShinyHunters — группировка молодых людей из США и Великобритании. Ранее их связывали с хакерскими атаками на модные дома, в том числе Gucci и Balenciaga.

