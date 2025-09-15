Хакеры украли данные покупателей Gucci и Balenciaga

Хакеры украли персональные данные покупателей брендов Balenciaga, Gucci и Alexander McQueen. Об этом сообщила BBC, которой эту информацию прислали сами взломщики. В корпорации Kering, которой принадлежат эти бренды, подтвердили факт кражи данных.

В компании не сообщили, сколько клиентов затронуто этим взломом. По данным BBC, могли быть украдены данные миллионов клиентов. Хакеры получили доступ к их именам, адресам электронной почты, номерам телефонов и суммам, потраченным на покупку продукции этих брендов. Как заявляют в Kering, никакая финансовая информация, например данные кредитных карт, украдена не была.

Сообщается, что за взломом стоит хакер или хакерская группировка, называющая себя ShinyHunters. Киберпреступники утверждают, что они украли данные, привязанные в общей сложности к 7,4 млн адресов электронной почты. Они предоставили BBC несколько примеров таких данных для проверки их подлинности. ShinyHunters заявили, что украли данные этих брендов еще в апреле, а в июне связались с Kering и потребовали выкуп, однако компания отказалась его заплатить. В Kering подтвердили, что узнали о взломе в июне.

В апреле произошло еще несколько хакерских атак на люксовые бренды, в том числе Cartier и Louis Vuitton. Неизвестно, связаны ли эти атаки с ShinyHunters.

Яна Рождественская