В центре Курска установят памятник Брежневу

В центре Курска установят памятник генеральному секретарю ЦК КПСС в 1964 — 1982 годах Леониду Брежневу. Об этом сообщил губернатор региона Александр Хинштейн по итогам заседания оргкомитета по празднованию 120-летия советского политика.

«Уже на следующей неделе Российская академия художеств объявит открытый конкурс на лучший проект (памятника.–“Ъ”)», — написал господин Хинштейн во «ВКонтакте». Он отметил, что куряне считают политика своим земляком, поскольку он учился, работал и встретил свою жену Викторию в Курске.

Также губернатор сообщил, что от краеведов поступило предложение присвоить имя господина Брежнева строящемуся проспекту в Сеймском округе. Он добавил, что для этого нужно соглашение от совета ветеранов.