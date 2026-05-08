Промышленный объект загорелся в Ярославле после падения БПЛА

В ночь на 8 мая в Ярославле произошел пожар на одном из промышленных объектов. Причиной возгорания стало падение БПЛА, сообщил губернатор Ярославской области Михаил Евраев.

«Большинство беспилотников было сбито, но произошло попадание в промышленный объект Ярославля, — сообщил чиновник. — Возгорание было оперативно ликвидировано специальными службами».

Из сообщения следует, что в регионе продолжает действовать режим беспилотной опасности. Губернатор попросил местных жителей при обнаружении фрагментов беспилотников информировать специальные службы по телефону 112.