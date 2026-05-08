На окраине Омска подтоплены садоводческие участки

В Омской области создан оперативный штаб для ликвидации подтоплений в микрорайоне Омска Осташково. Об этом сообщил губернатор Виталий Хоценко в ходе оперативного совещания 8 мая.

«Ситуация с подтоплением в Осташково и ряде других поселков остается непростой. Садоводы продолжают обращаться»,— сказал глава региона. Штаб возглавил вице-губернатор Алексей Ромахин.

В сводке главного управления МЧС по Омской области от 8 мая говорится о подтоплении 15 приусадебных участков и одного моста в пяти населенных пунктах. Омск в их числе не указан.

Валерий Лавский