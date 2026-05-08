«Ковер» приземлил аэропорты

Москва пережила крупнейший авиаколлапс с начала года. Из-за атаки беспилотников 7 мая были задержаны свыше 100 рейсов. Отменены более 80. Почти все из них должны были вылететь из Внуково. Он за сутки успел проработать всего четыре часа. Ограничения на вылет и прием самолетов сняли только к двум часам ночи.

Прошлый коллапс случился 5 мая, во вторник. В среду обошлось, тогда Украина объявляла режим тишины. Долго он не продлился. Собеседница “Ъ FM” Ирина вместе с подругой должна была вылететь из Внуково в Анкару в четверг в пять утра. Девушки приехали заранее и во втором часу ночи как раз застали хвост последнего из вылетевших самолетов. Им же пришлось ждать нового рейса уже из Шереметьево почти сутки, рассказала Ирина:

«Помимо нашего, еще был рейсы в Стамбул. Их было два, но в итоге вылетел только один. У многих были стыковки для полета в европейские страны, и все сгорело. У нас пропали билеты именно в Каппадокию, мы должны были выехать туда на автобусе из Анкары. В итоге полет на воздушном шаре отменился. Представитель авиакомпании AnadoluJet к нам не выходил. Мы звонили на горячую линию, попытались на турецком и английском с ними разговаривать, но нам не могли ничего объяснить».

Путешественники уже шутят в чатах: зачем теперь планировать перелеты на майские праздники, если все помнят прошлогодний опыт крупнейшего авиаколлапса? Кроме того, в этот раз случаются сбои в работе интернета. Только в четверг об ограничениях заявляли минимум восемь аэропортов, многие по несколько раз. Во Внуково — целый день табло в красных обозначениях задержек или отмен. А всего за 7 мая он должен был принять около 160 рейсов и больше 170 — отправить. Пассажирка Ольга также была вынуждена быстро перемещаться из него в Шереметьево:

«Вылет у нас должен был быть из Внуково, 10:30. Приехали мы заранее уже с информацией о том, что действует план "Ковер". Мы летели компанией Utair. Перевозчик не сообщил своевременно, что у нас рейс, оказывается, отменен. В итоге на стойке информации сказали, что нас перевозят в Шереметьево. Девочке, которая летела "Победой", предоставили ваучер на питание. Оказалось, что он на 100 руб. на воду в определенном кафе. Когда они пришли туда, оказалось, что вода стоит 300 руб.».

Во время плана «Ковер» хотя бы с ковриками во Внуково проблем не было: хватило всем, рассказывают очевидцы. Собеседнику “Ъ FM” Вадиму пришлось на таком поспать (он был в аэропорту с полуночи):

«У меня была иллюзия, что если пройти пограничный контроль, то как будто бы будет удобнее, потому что там есть Duty Free, много мест для ожидания. Но оказалось, что это как железнодорожный тупик, и отсюда выхода нет. Прибывали все новые и новые люди, VIP Lounge переполнены, а в таких ситуациях даже деньги не решают. Я летел из Белоруссии в Турцию. Конечно же, много раз уже пожалел о том, что не полетел напрямую. У меня там запланировано мероприятие, которое было назначено полтора года назад, и теперь мы можем пропустить его».

Сами аэропорты предупреждают, что пассажирам стоит готовиться к задержкам, в том числе на борту. Так, вечером 7 мая даже в Шереметьево, а не Внуково несколько часов не мог приземлиться самолет из Абу-Даби. Борт делал круги над Самарой из-за очередной волны атак дронов на Москву.

Александра Абанькова, Анна Кулецкая, Александр Мезенцев